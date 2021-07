„Respektlos“: Ribéry beklagt Florenz-Aus

Franck Ribéry kann sein Aus beim AC Florenz nur schwer verdauen. Gegenüber ‚Toscana TV‘ äußerte die Legende des FC Bayern: „Meine Idee war eigentlich, noch ein Jahr bei der Fiorentina zu spielen. Doch ich habe drei bis vier Wochen lang nichts von ihnen gehört. Niemand hat mich angerufen und das bedeutet, dass sie mich ein wenig respektlos behandelt haben.“

Ribéry weiter: „Es scheint mir, dass die zwei Jahre, in denen ich alles gab, nicht anerkannt werden.“ Zu seiner Zukunft sagt der 38-jährige Linksaußen: „Ich hoffe, in Italien zu bleiben.“ Eine Rückkehr zu Olympique Marseille hatte sich zuletzt zerschlagen. Zwischen 2008 und 2019 spielte Ribéry in München und gewann alles, was es zu gewinnen gab.