Gomis wechselt nach Istanbul

Bafétimbi Gomis kehrt zu Galatasaray zurück. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato hat sich der Mittelstürmer mit dem türkischen Rekordmeister auf einen Vertrag bis 2023 verständigt. Laut FM-Chefredakteur Sébastien Denis sind nur letzte Details zu klären.

Nach dreieinhalb Jahren in der Wüste bei Al-Hilal geht es nun zurück zu Galatasaray. Vor seinem Abenteuer in Riad hatte Gomis ein Jahr am Goldenen Horn unter Vertrag gestanden. In 42 Spielen zeichnete sich der 36-Jährige für 38 Torbeteiligungen verantwortlich.