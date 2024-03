Hoffenheim zieht Eigengewächs Drexler hoch

Die TSG Hoffenheim baut den nächsten Jugendspieler in seinen Profikader ein. Innenverteidiger Tim Drexler erhält nach Angaben der Kraichgauer einen bis zum Sommer 2027 gültigen Lizenzspielervertrag – der Lohn für die exzellente Entwicklung in der laufenden Saison. Nach 14 Regionalliga-Einsätzen für die Reserve lief der 19-Jährige zuletzt zweimal für die A-Mannschaft der TSG in der Bundesliga auf.

„Tim ist ohne jeden Zweifel ein großes Abwehrtalent mit unglaublich viel Entwicklungspotenzial“, lobt Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen. Und weiter: „Tim überzeugt nicht nur mit seiner Unbekümmertheit, seiner für einen 19 Jahre alten Spieler bereits sehr abgeklärten und unaufgeregten Spielweise, sondern auch mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit.“