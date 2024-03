Trainerwechsel in Nantes

Der FC Nantes trennt sich von Trainer Jocelyn Gourvennec. Das berichtet die ‚L’Équipe‘. Der französischen Sportzeitung zufolge wurde die Entscheidung dem 51-Jährigen bereits am gestrigen Samstag nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen Racing Straßburg mitgeteilt. Eine offizielle Mitteilung des Tabellen-16. der Ligue 1 gibt es noch nicht.

Gourvennec hatte Nantes erst Ende November übernommen. In den 13 Liga-Spielen unter seiner Anleitung konnte der Klub nur zehn Punkte holen. Neuer Trainer wird dem Bericht zufolge Antoine Kombouaré, der bereits zwischen Februar 2021 und Mai 2023 in Nantes an der Seitenlinie stand.