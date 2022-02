Juve: Nächste Leihe für Kean?

Moise Kean scheint trotz seiner Rückkehr zu Juventus Turin nicht gänzlich heimisch zu werden. Laut der ‚Tuttosport‘ denkt man bei der Alten Dame daran, den 21-jährigen Angreifer im Sommer zu verleihen. Derzeit ist Kean noch bis Sommer 2023 mitsamt Kaufpflicht vom FC Everton an die Bianconeri ausgeliehen. 28 Millionen Euro fließen nächstes Jahr an die Toffees.

Kean hatte während seiner Leihe bei Paris St. Germain mit 17 Treffern in 41 Spielen Juventus im vergangenen Sommer zu einer Rückholaktion ihres Eigengewächses überzeugen können. Mit nur vier Treffern in 26 Partien konnte Kean allerdings nicht an seine Leistungen bei PSG anknüpfen. Die ‚Tuttosport‘ bringt daher den französischen Topklub als möglichen erneuten Abnehmer ins Spiel.