HSV: Reis mit klarem Zukunftsplan

Ludovit Reis spielt angesichts der in Reichweite befindlichen Bundesliga-Rückkehr für den Hamburger SV mit keinen Wechselgedanken im Sommer. „Meine Zukunftsplanung ist natürlich mit dem HSV in die erste Bundesliga zu gehen. Das ist mein erster Gedanke“, sagt der Mittelfeldspieler gegenüber ‚Sky‘, „mein Fokus liegt nur hier beim HSV. Was sonst so gesagt und geschrieben wird, interessiert mich nicht. Mein Ziel ist hier schon seit vier Jahren, dass ich hier in die erste Bundesliga gehe mit dem HSV und das Ziel habe ich noch in meinem Kopf.“

In der Vergangenheit war der 24-Jährige aufgrund seiner Ausstiegsklausel fast jeden Sommer aufs Neue ein potenzieller Wechselkandidat. Doch der Rechtsfuß, der noch bis 2026 vertraglich gebunden ist, entschied sich immer wieder für einen Verbleib beim HSV. Reis präsentiert sich nach seiner mehrmonatigen Verletzung wieder in Topform. Beim 4:1-Sieg der Rothosen gegen Fortuna Düsseldorf (4:1) am Wochenende steuerte der Vizekapitän seine zweite Saisonvorlage bei. Insgesamt hat Reis bereits 121 Pflichtspiele für den Nordklub absolviert.