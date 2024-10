Zwei weitere Stars: Die Abschussliste des BVB

Borussia Dortmund steckt tief in der Krise. Gestern folgte auf sehr dürftige Bundesliga-Auftritte und die Real-Pleite in der Champions League auch noch das Pokal-Aus. Mit 0:1 musste sich das Team von Cheftrainer Nuri Sahin nach Verlängerung dem VfL Wolfsburg geschlagen geben. „Wir werden zusammenstehen. Wir gehen da gemeinsam durch. Das ist keine Situation, die Borussia Dortmund in der Vergangenheit nicht schon gemeistert hat“, sagte Sebastian Kehl im Anschluss.

Die sportliche Führung wird also erst einmal unangetastet bleiben. Gleiches gilt allerdings nicht für diejenigen, die mit ihren Leistungen für den Negativlauf verantwortlich sind. Nicht nur Emre Can (30) zählt deshalb zu den Streichkandidaten. Die ‚Sport Bild‘ nennt außerdem Julian Brandt (28) und Marcel Sabitzer (30).

Brandt genieße zwar hohes Ansehen beim BVB, dennoch dürfe er im kommenden Sommer gehen. Der bis 2026 datierte Vertrag soll nicht verlängert werden. Stattdessen könnten die Dortmunder die Chance ergreifen, letztmalig eine angemessene Ablöse zu kassieren. Sabitzers Arbeitspapier läuft zwar noch ein Jahr länger, doch „bei Angeboten anderer Klubs ist der BVB sofort gesprächsbereit“, so die ‚Sport Bild‘.

Klar ist: Die Abschiede der drei Alteingesessenen sind zum jetzigen Zeitpunkt keinesfalls in Stein gemeißelt. Der weitere Saisonverlauf wird Einfluss haben auf die Entscheidungsfindung von Lars Ricken und Co. Den so lange schon herbeigesehnten Leader, der mit Körpersprache und Leistung vorangeht, sehen die BVB-Bosse aber in keinem der drei. Möglicherweise versucht man in einem guten halben Jahr erneut, externe Führungsqualität einzukaufen.