Aktuell in Topform: Lewandowski hat noch Großes vor

Robert Lewandowski möchte sich derzeit noch nicht mit seinem kommenden Karriereende befassen. In einem Interview mit ‚The Athletic‘ betont der 36-Jährige, dass er gegenwärtig einfach genießt, wie es beim FC Barcelona unter Trainer Hansi Flick läuft: „Ich kann im Moment nicht zu viele langfristige Pläne machen. Ich sehe mich jetzt sehr gut. Vielleicht habe ich in zwei oder drei Jahren das Gefühl, dass ich nicht mehr auf höchstem Niveau spielen möchte. Aber aktuell bin ich dort, wo ich sein möchte, am richtigen Ort mit den richtigen Leuten. Die Art und Weise, wie mich die Barça-Fans unterstützen, ist unglaublich.“

Lewandowskis Vertrag bei Barça läuft noch bis zum Saisonende und verlängert sich automatisch, wenn er in dieser Saison in mehr als 55 Prozent der Partien mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt. Parallel dazu hat der 156-fache Nationalspieler noch ein großes Ziel und schielt auf die Weltmeisterschaft 2026 mit Polen: „Ich möchte an der Qualifikation teilnehmen und dann werden wir sehen. Für mich ist es etwas Besonderes, für mein Land zu spielen. Ich kann nie sagen, dass ich genug habe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kraft habe, ihnen auf und neben dem Platz zu helfen.“ In der aktuellen Saison zeigt sich Lewandowski in absoluter Topform. Nach 17 Spielen stehen wettbewerbsübergreifend 19 Treffer und zwei Vorlage zu Buche.