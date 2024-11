Schalke-Boss gesteht Fehler bei Kaderplanung ein

Vorstandschef Matthias Tillmann hat Verantwortung für das bisher so schwache sportliche Abschneiden des FC Schalke 04 übernommen. In einem Interview mit der ‚Sportschau‘ hinterfragt der 40-Jährige die Zusammenstellung des Kaders: „Man muss sagen, dass wir vielleicht zu mutig bei der Kaderplanung waren, zu viel auf junge Spieler, Potenzial und Zukunft gesetzt haben. Daraus werden wir lernen.“ Im Sommer verpflichtete Königsblau insgesamt 15 neue Spieler, die den Erwartungen bislang aber noch kaum gerecht wurden.

Darüber hinaus betont Tillmann, wie prekär ein Abstieg des Vereins in die 3. Liga wäre: „Dann würde sich einiges ändern. Dann brauchen wir den Leuten nicht erzählen: Dann spielen wir in der 3. Liga Fußball und alles andere bleibt gleich. Das wird nicht so sein.“ Aktuell belegt Schalke Platz 16 in der 2. Bundesliga und muss aufpassen, den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren.