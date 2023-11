Ex-HSV-Profi Onana skizziert Karriereplan

Amadou Onana hat klare Vorstellungen davon, wie seine Karriere in einigen Jahren aussehen soll. „Darauf steht sowas wie: In zwei, drei Jahren will ich da und da spielen, will ich diese bestimmte Anzahl an Partien absolviert, an Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen und vielleicht Titel gewonnen haben“, sagt der Profi des FC Everton gegenüber ‚Transfermarkt.de‘ mit Blick auf einen Zettel, der in seinem Badezimmer hängt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer wurde der 22-jährige Sechser unter anderem mit Manchester United in Verbindung gebracht. Zuvor hat sich nach FT-Infos auch der FC Chelsea um Onana bemüht. „Vereine haben angeklopft“, kommentiert der ehemalige Hamburger die Gerüchte. Er sei jedoch bei Everton geblieben, um sich weiterzuentwickeln. Der belgische Nationalspieler lief in der aktuellen Saison 14 Mal für die Toffees auf, ist aus der Stammelf von Trainer Sean Dyche nicht wegzudenken.