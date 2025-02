Bestätigt: Havertz muss operiert werden

Kai Havertz muss sich einem Eingriff unterziehen und wird dem FC Arsenal anschließend für längere Zeit fehlen. Wie die Gunners verkünden, wird sich der deutsche Nationalspieler in den nächsten Tagen der notwendigen Operation unterziehen. In der vergangenen Woche in Dubai hatte sich Havertz eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Damit spitzt sich die Personalnot in Arsenals Offensive weiter zu.

Nach der OP wird der gebürtige Aachener mit seinem Genesungs- und Rehabilitationsprogramm beginnen, das laut Klubangaben bis in die Vorbereitung für die kommende Saison andauern wird. Damit wird Havertz auch dem DFB-Team in einem möglichen Nations League-Finalturnier nicht zur Verfügung stehen.