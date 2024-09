Müller sieht noch kein Ende

Thomas Müller verschwendet auch mit fast 35 Jahren noch keinen Gedanken an ein mögliches Karriereende. „Ich fühle mich körperlich gut. Dementsprechend braucht für mich auch noch kein Ende in Sicht zu sein. Schauen wir einfach ganz entspannt“, erklärte Müller im Anschluss an das 2:0 über den SC Freiburg bei ‚DAZN‘. Es gehe „jetzt hier nicht um meine Person, es geht auch nicht um irgendwelche Vertragslaufzeiten. Wir stehen am Anfang der Saison, für die ich absolut Vertrag habe.“

Am gestrigen Sonntag stieg Müller mit seinem 710. Pflichtspiel für den FC Bayern zum alleinigen Rekordhalter vor Torhüter-Legende Sepp Maier (80) auf. Sein Jubiläum krönte der 131-fache Nationalspieler mit einem sehr sehenswerten Treffer zum 2:0-Endstand.