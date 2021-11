Adeyemi-Poker: BVB bietet mehr als Barça

Mit kaum einem europäischen Topklub wurde Karim Adeyemi (19) in den vergangenen Wochen nicht in Verbindung gebracht. Ein weiterer von ihnen geht nun offenbar in die Offensive. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der FC Barcelona ein schriftliches Angebot beim deutschen Nationalspieler eingereicht.

Schon vor einigen Tagen hatte ‚Sport1‘ berichtet, dass Barça Adeyemis Arbeitgeber RB Salzburg 40 Millionen Euro Ablöse bietet. Die Offerte von Borussia Dortmund soll fünf Millionen Euro weniger betragen – dafür offeriert der BVB Adeyemi aber einen besseren Vertrag, so ‚Sky‘.

Entsprechend bleibe Schwarz-Gelb auch Favorit im Adeyemi-Poker. Der pfeilschnelle Angreifer will im kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt gehen. Möglichst zeitnah soll bereits eine Entscheidung fallen. Barça scheint noch mit im Rennen zu sein.

