Wechsel-Chaos um BVB-Flirt Cherki

Rayan Cherki von Olympique Lyon bekommt offenbar die Möglichkeit, seine Karriere in England fortzusetzen. Der FC Fulham ist beim Ligue 1-Klub mit einem Angebot über 14 Millionen Euro plus Boni in unbekannter Höhe vorstellig geworden, berichtet ‚The Athletic‘. Laut der ‚L’Équipe‘ sind die Vereine bei 15 Millionen plus fünf Millionen Boni nun übereingekommen. Lyon versucht Cherki noch vor dem Ende der Transferphase abzugeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lange Zeit galt ein Wechsel des ehemaligen französischen U-Nationalspielers zu Borussia Dortmund als wahrscheinlich. Auch RB Leipzig und Paris St. Germain wurden mit Cherki in Verbindung gebracht. Nun ist der Weg für einen Wechsel in Englands Eliteliga bereitet. Doch laut nach Infos der FT-Partnerseite Foot Mercato ziert sich Cherki. Fulham ist nicht gerade der Klub seiner Träume.