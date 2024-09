Liga-Chef: „Barça konnte Williams nicht verpflichten“

Javier Tebas hat Details preisgegeben, warum der anvisierte Transfer von Nico Williams zum FC Barcelona im Sommer nicht zustande kam. „Barcelona wollte Nico Williams verpflichten, aber sie konnten es nicht“, verriet der La Liga-Chef bei einem Pressetermin und führte aus: „Ich bin sehr froh, dass er bei Athletic (Bilbao, Anm. d. Red.) und in Spanien geblieben ist. Mir gefällt es, wenn Spieler bei ihren Heimatvereinen bleiben, nicht nur bei den beiden großen Vereinen.“

Tebas geht mit seinen Aussagen zur Causa Williams einmal mehr auf Konfrontationskurs mit den Katalanen. Dass Barça im zurückliegenden Sommer intensiv an einem Transfer der spanischen EM-Sensation gearbeitet hatte, ist ein offenes Geheimnis. Dennoch behauptete Deco nach dem geplatzten Deal, dass die Blaugrana selbst von Williams abgerückt seien, da das Profil doch nicht so gut gepasst haben soll. Laut dem Sportdirektor hatte Barça „Prioritäten, die entscheidend waren, dass wir keinen Flügelspieler geholt haben“ und stattdessen Dani Olmo (26) für 55 Millionen Euro von RB Leipzig an Land gezogen wurde.