Wolves zittern um Costa-Verpflichtung

Die Wolverhampton Wanderers müssen sich womöglich eine Verpflichtung von Diego Costa abschminken. ‚The Athletic‘ zufolge erfüllt der vereinslose Torjäger nicht die seit dem Brexit geltenden Voraussetzungen für einen Wechsel in die Premier League. Ausländische Spieler müssen mit ihren bisherigen Karrierestationen und Einsatzzeiten eine Mindestanzahl von Punkten erreichen, um in England auflaufen zu dürfen. So soll die Qualität der Zugänge sichergestellt werden.

Costa scheint die nötige Punktzahl nicht zu erreichen, denn der Aufnahmeantrag wurde laut ‚The Athletic‘ abgelehnt. Wolverhampton habe Berufung gegen die Entscheidung eingelegt. Ungeachtet der Komplikationen werde sich der 33-Jährige, der den am Kreuzband verletzten Sasa Kalajdzic (25) ersetzen soll, am heutigen Dienstagabend zu weiteren Checks erwartet. Ob Costa danach registriert werden kann, hängt vom Erfolg der Berufung ab.