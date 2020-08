SGE: Zwei Spieler können gehen

Simon Falette und Dejan Joveljic spielen in den aktuellen Planungen von Eintracht Frankfurts Cheftrainer Adi Hütter keine Rolle. Bei Falette (28) deutet sich ein endgültiger Abschied an. „Ich mag ihn sehr. Aber der Konkurrenzkampf ist groß, und er will spielen. Daher suchen wir bei ihm eine gemeinsame Lösung, die für alle Seiten gut passt“, sagt Hütter auf der heutigen Pressekonferenz.

Für Joveljic ist derzeit ebenfalls kein Platz, ganz aufgegeben hat man den 21-jährigen Angreifer aber noch nicht. „Er ist ein Knipser, er hat einen tollen Torriecher. Bei ihm liegt es nicht an der Qualität. Bei Anderlecht konnte Dejan wegen Corona nicht die Spielpraxis sammeln, die wir uns erhofft hatten“, so Hütter, „wichtig ist für ihn, dass er sich entwickelt. Daher könnte ihm eine Leihe noch mal guttun.“ Bei den Hessen steht Joveljic noch langfristig bis 2024 unter Vertrag, Falette ist nur noch bis nächsten Sommer gebunden.