Vertragsverlängerung: BVB bietet Akanji Top-Gehalt

Klammheimlich verlängerte Borussia Dortmund im Frühjahr den Vertrag mit Manuel Akanji bis 2023 – die Öffentlichkeit erfuhr erst im Nachhinein von dem Deal. Nun soll in Kürze die nächste Ausdehnung erfolgen. Wie aus dem ‚Sport1‘-Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ hervorgeht, liegt dem Innenverteidiger eine konkrete Offerte vor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge bieten die Schwarz-Gelben Akanji zwischen neun und zehn Millionen Euro Jahresgehalt, damit würde der Schweizer zu einem der Topverdiener aufsteigen. Über die potenzielle Vertragslänge macht der TV-Sender keine Angaben.

Zwar liebäugele Akanji perspektivisch mit einem Wechsel in die Premier League, gleichwohl sei der dynamische Rechtsfuß aber glücklich beim BVB. In der laufenden Saison zählt der 26-Jährige zu den absoluten Leistungsträgern. Nach Leistungsschwankungen in den Vorjahren hat Akanji seine Fehlerquote reduziert und sich vor Mats Hummels zum verlässlichsten Innenverteidiger der Dortmunder entwickelt.