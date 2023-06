Nürnberg: Neuer Stürmer im Anflug

Der 1. FC Nürnberg wird wohl in Kürze den ersten Offensiv-Transfer für die kommende Spielzeit eintüten. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, steht der Club kurz vor der Leihe von Mittelstürmer Daichi Hayashi vom belgischen Erstligisten St. Truiden. Dem Bericht zufolge sind die Verhandlungen zwischen den Vereinen abgeschlossen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Japaner soll den ungefährlichen Angriff der Nürnberger verstärken. Mit 32 erzielten Treffern stellte das Team von Trainer Dieter Hecking die schwächste Offensive der zweiten Liga. Für St. Truiden war Hayashi in der abgelaufenen Saison an zwölf Treffern direkt beteiligt. An die Belgier ist der Rechtsfuß noch bis 2025 gebunden. Von einer möglichen Kaufoption ist im Bericht nicht die Rede.

Lese-Tipp

Schalke: Flick heiß begehrt