VfB: Hoeneß äußert sich zur Stiller-Zukunft

Sebastian Hoeneß prophezeit Angelo Stiller eine große Zukunft. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ stellt der Trainer vom VfB Stuttgart klar, dass Stiller in seinen Augen zu einem internationalen Topspieler reifen kann: „Wenn er gefordert wird, gibt es für ihn keine Grenzen nach oben. Auch auf höchstem Champions-League-Level.“ Von der Spielweise erinnert der zentrale Mittelfeldspieler Hoeneß an Toni Kroos: „Ange hat schon jetzt gezeigt, dass er eine Mannschaft prägen und das Spiel seines Teams diktieren kann. Wenn man sich darauf bezieht, finde ich, dass Vergleiche angebracht sind.“ Den Druck, eine ähnliche Karriere wie Kroos hinzulegen, möchte er Stiller aber nicht aufhalsen.

Gleichzeitig wird der VfB wohl nicht die letzte Station in Stillers Karriere bleiben, wie Hoeneß prognostiziert. Allerdings äußert der Übungsleiter der Schwaben die Hoffnung, dass der 23-Jährige den Stuttgartern noch eine Weile erhalten bleibt: „Das bedeutet aber auch, dass es möglich ist, dass Angelo diese Entwicklungsschritte mit dem VfB noch eine ganze Zeit lang gemeinsam gehen wird. Er merkt, dass er hier eine zentrale Position einnimmt. Deswegen hoffe ich, dass er die nächsten Schritte hier gehen möchte.“