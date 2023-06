Rekordtransfer Slisz will in Topliga wechseln

Langsam, aber stetig steigt das Interesse an Bartosz Slisz von Legia Warschau. Vereine aus der Ligue 1, der Serie A und La Liga haben nach FT-Informationen bereits konkretes Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Nationalspielers von Polen signalisiert. Der zentrale Mittelfeldspieler fühlt sich bereit für den großen Schritt in eine der fünf europäischen Topligen. Entsprechende Gespräche mit anderen Klubs finden bereits statt.

Bis Ende 2024 steht Slisz allerdings noch bei Legia unter Vertrag. Damit ist aber auch klar, dass der polnische Traditionsklub den Leistungsträger in diesem Sommer verkaufen muss, will man noch eine adäquate Ablösesumme einstreichen. 2020 verpflichtete Legia den Rechtsfuß für 1,84 Millionen Euro von Zaglebie Lubin – bis heute der Rekordtransfer in der Ekstraklasa.

