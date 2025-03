Aderlass droht: Mehr als 100 Millionen für VfL-Trio?

Dem VfL Wolfsburg drohen im Sommer mehrere Abgänge von Leistungsträgern. Laut dem ‚kicker‘ zählen Rechtsaußen Patrick Wimmer (23), Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis (21) sowie der seit längerer Zeit heiß umworbene Mohamed Amoura (24) zu den wahrscheinlichsten Abgangskandidaten, sollte der VfL das internationale Geschäft am Ende der Saison erneut verpassen. Insbesondere Top-Scorer Amoura dürfte bei einem hohen Angebot um die 50 Millionen wohl kaum zu halten sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist, dass die Verantwortlichen der Wölfe mit der Europa-Qualifikation ein Argument mehr in der Hand hätten, um wichtige Spieler über den Sommer hinaus halten zu können. Auch Wimmer hat klare Vorstelllungen über seine Zukunft beim VfL: „Wir müssen Punkte holen, damit wir unsere Ziele erreichen. Was dann im Sommer passiert, wird man sehen.“

Neben mehreren Klubs aus der Premier League haben zuletzt auch der AC Mailand und Juventus Turin Interesse an den Diensten des Österreichers bekundet. Cheftrainer Ralph Hasenhüttl (57) bleibt bei der Personalsituation mit Blick auf die langfristigen Spielerverträge in der Autostadt aber gelassen: „Es ist schon mal schön, dass solche Spieler irgendwo im Fenster stehen. Das heißt, sie haben ja irgendwas gut gemacht.“

Unter der Anzeige geht's weiter

England ruft

Im Fall von Koulierakis erhoffen sich Geschäftsführer Sport Peter Christiansen und Sportdirektor Sebastian Schindzielorz einen Geldregen. Zuletzt wurde der Grieche mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Der Premier League-Tabellenführer scheint noch immer zu zögern, da unklar ist, wie es mit Kapitän Virgil van Dijk (33) angesichts seines auslaufenden Kontrakts weitergeht.

Trotz der eher mäßigen Leistungen des VfL in der laufenden Saison spielt der 21-Jährige eine überzeugende Debüt-Saison im Deutschen Oberhaus. Den Wert des griechischen Nationalspielers (elf Länderspiele) taxiert man in der Autostadt auf 40 bis 50 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Europa als Argument

Im DFB-Pokal scheiterten Hasenhüttl und seine Mannschaft im Viertelfinale an RB Leipzig. Somit kann der VfL seine volle Energie in die letzten acht Duelle der Saison legen. Mit den direkten Duellen gegen RB Leipzig (11.04.), den SC Freiburg (26.04.), Borussia Dortmund (03.05.) und Borussia Mönchengladbach (17.05.) haben die Wolfsburger Ihre Chancen auf das internationale Geschäft noch selbst in der Hand. Misslingt die Teilnahme, dürfte das Trio aber kaum zu halten sein.