Golden Boy 2021: Das sind die Gewinner

Jährlich kürt die ‚Tuttosport‘ den Golden Boy. Damit wird der beste U21-Spieler Europas aus der vergangenen Saison geehrt. In diesem Jahr bestand die Jury aus prominenten Namen des Fußballgeschäfts und verschiedenen Journalisten. Unter anderem wirkten auch Lothar Matthäus und Luca Toni bei der Abstimmung mit.

Der Golden Boy in diesem Jahr heißt Pedri (318 Punkte). Mit seinen Leistungen für den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft überzeugte der 18-Jährige die Experten. Das Nachsehen hatte Jude Bellingham (119 Punkte) von Borussia Dortmund. Mit großem Abstand verwies Pedri den Engländer auf Rang zwei. Der Preis wird am 13. Dezember in Turin verliehen.

Web-Preis geht an Deutschen

Die Fans hatten ebenfalls die Möglichkeit, ihren persönlichen Favoriten mit einem Titel auszustatten, indem sie auf der Webseite der italienischen Sportzeitung abstimmten. Karim Adeyemi (19) von RB Salzburg erhielt den Preis als Web Golden Boy. Der deutsche Nationalspieler sammelte die meisten Klicks vor Charles De Ketelaere (20) vom FC Brügge.