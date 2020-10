Chelsea: Neue Chance für Rüdiger

Antonio Rüdiger darf sich wieder berechtigte Hoffnungen auf Einsätze für den FC Chelsea machen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, hat sich der 27-jährige Innenverteidiger in einem Vieraugengespräch mit Blues-Coach Frank Lampard ausgesprochen. Lampard will den Nationalspieler künftig wieder in sein Team einbauen, nachdem er in der laufenden Saison noch komplett auf Rüdiger verzichtet hatte.

Im Sommer war aufgrund der plötzlichen Nichtberücksichtigung ein Abschied aus London ein Thema. Doch Rüdiger ließ gleich mehrere hochkarätige Offerten links liegen und entschied sich für einen Verbleib. „Ich war nicht bereit, meine Sachen zu packen, nur weil ich ein paar Mal nicht gespielt habe“, sagte der gebürtige Berliner zuletzt über die ausgeschlagenen Angebote. Ein Abschied im Januar könnte bei unzureichenden Einsätzen in den kommenden Wochen erneut diskutiert werden.