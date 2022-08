Kreuzer verlängert in Karlsruhe

Oliver Kreuzer bleibt beim Karlsruher SC langfristig am Ruder. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der Vertrag des Geschäftsführers Sport bis 2025 verlängert. Seit 2016 ist Kreuzer in dieser Position für den KSC tätig.

Der Manager blickt auf Erfolge in der nahen Vergangenheit zurück, sieht die sportliche Entwicklung des Klubs aber noch nicht am Ende: „Mit dem Wiederaufstieg 2019 und dem dreimaligen Klassenerhalt seitdem haben wir in den letzten vier Jahren unsere sportlichen Ziele erreicht. Gleichzeitig entwickeln wir auch den sportlichen Bereich des KSC personell und infrastrukturell kontinuierlich weiter, umso weiter konkurrenzfähig zu bleiben und die Basis für eine erfolgreiche Zukunft zu legen.“