Mündliche Einigung: Hack vor Gladbach-Wechsel

Robin Hack steht kurz vor dem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Laut ‚Sky‘ ist sich der 24-Jährige mit den Fohlen mündlich einig. Am Niederrhein soll der Rechtsfuß einen Vertrag bis „mindestens“ 2027 unterzeichnen.

Die Verhandlungen mit Arminia Bielefeld sind in vollem Gange. Dem Bezahlsender zufolge möchten alle Beteiligten den Deal abschließen. Als Ablöse steht eine Summe von zwei Millionen Euro inklusive Boni im Raum.

Eine Einigung werde bis zum Wochenende erwartet. Für die Arminia stand Hack in der nun abgeschlossenen Saison 35 Mal auf dem Rasen und war an 20 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, neun Vorlagen). Sein Arbeitspapier auf der Alm ist noch bis 2025 gültig. Am Freitag und Dienstag steht die Relegation gegen Wehen Wiesbaden auf dem Programm.