Drei Klubs an Cucurella dran

Marc Cucurella steht gleich bei drei italienischen Topklubs auf der Liste. Nach Informationen der spanischen Zeitung ‚as‘ haben die SSC Neapel, Inter Mailand sowie die AS Rom ihre Visitenkarte beim 21-jährigen Linksverteidiger abgegeben. Cucurella ist aktuell noch vom FC Barcelona an den FC Getafe verliehen.

Festgeschriebene 25 Millionen Euro kostet Cururella dem Vernehmen nach. Zuvor muss Getafe allerdings noch sechs Millionen an Barça zahlen, um die Leihe in eine Festverpflichtung umzuwandeln. Von den 25 Millionen wiederum wandern laut Vertrag 40 Prozent (zehn Millionen) an die Katalanen, die somit bei einem Verkauf insgesamt 16 Millionen einstreichen würden.