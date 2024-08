Oxlade-Chamberlain zurück nach England?

Für Alex Oxlade-Chamberlain könnte in diesem Sommer unter Umständen eine Rückkehr nach England anstehen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, will der englische Zweitligist Sheffield United den 30-jährigen Mittelfeldspieler von Besiktas für ein Jahr per Leihe verpflichten. Der Süper Lig-Klub soll einem Abgang offen gegenüberstehen.

Oxlade-Chamberlain, der noch bis 2026 an den Verein aus Istanbul gebunden ist, war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Liverpool gekommen. Der Engländer schaffte es auch verletzungsbedingt nur auf 30 Einsätze, in denen er vier Tore und eine Vorlage für sich verbuchen konnte.