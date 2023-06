Silva-Abgang droht: City legt nach

Manchester City will Bernardo Silva offenbar um jeden Preis halten. Wie die ‚Times‘ berichtet, haben die Skyblues dem begehrten offensiven Mittelfeldspieler einen verbesserten Kontrakt in Aussicht gestellt. Derzeit liegt das Jahresgehalt des 28-Jährigen bei rund neun Millionen Euro, das laufende Arbeitspapier ist bis 2025 datiert.

Silvas Dienste sind vielerorts heiß begehrt. Der Saudi-Klub Al Hilal sowie der FC Barcelona und Paris St. Germain buhlen um den Linksfuß. In der abgelaufenen Saison war der frischgebackene Champions League-Sieger in 55 Partien an 15 Toren direkt beteiligt. City möchte Silva auf keinen Fall abgeben, eine Finanzspritze soll ihn von einem Verbleib überzeugen.

