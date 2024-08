Neuer Rechtsverteidiger: HSV holt Hefti

Silvan Hefti wird zukünftig die rechte Abwehrseite des Hamburger SV beackern. Das verkünden die Rothosen nun offiziell. Der Außenverteidiger wechselt dem Vernehmen nach für eine Ablöse von 1,2 Millionen Euro vom FC Genua zum HSV und unterschreibt einen langfristigen Vertrag. „Silvan ist ein taktisch sehr zuverlässiger Verteidiger. Er soll uns mit seiner Zweikampfstärke defensiv stabilisieren und auf der rechten Seite durch seine Intensität zusätzliche Impulse setzen“, lässt sich Claus Costa, der Direktor Profifußball zitieren.

Hefti war 2022 für fünf Millionen Euro vom BSC Young Boys nach Italien gewechselt und in der vergangenen Rückrunde an den HSC Montpellier verliehen. „Ich habe mich für den HSV entschieden, weil der Verein noch immer eine besondere Strahlkraft besitzt und ich den großen Ehrgeiz habe, Teil davon zu sein und dabei mitzuhelfen, den HSV wieder in die Bundesliga zu bringen. Dafür werde ich jeden Tag alles geben und meine Erfahrung sowie meinen Siegeswillen in die Mannschaft einbringen“, so der 26-Jährige.