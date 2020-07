Berater: „Leipzig passt gut zu Rashica“

Altin Lala hat sich zum Interesse von RB Leipzig an seinem Klienten Milot Rashica (24) geäußert. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige Berater: „Leipzig ist ein interessanter Klub. Trainer und Spielweise passen gut zu Milot.“ Der Bundesliga-Dritte sei „ein Klub, der Spieler besser macht“.

Rashica darf Werder Bremen in diesem Sommer verlassen – sofern die Ablöse stimmt. Die Grün-Weißen rufen 25 Millionen Euro auf. Ein erstes Leipziger Angebot über 15 Millionen Euro plus drei Millionen Boni lehnte der SVW laut Bild ab. Auch dem AC Mailand wird Interesse am flexiblen Angreifer Rashica nachgesagt.