Abwehr-Talent Wijks hat in München unterschrieben

Der FC Bayern kann in Kürze Vollzug vermelden. Laut Informationen der ‚Bild‘ hat Abwehr-Juwel Chivano Wijks bereits in München unterschrieben. Der 16-Jährige wechselt von Feyenoord Rotterdam an den Bayern Campus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wijks ist in der Defensive flexibel sowohl innen als auch auf rechts einsetzbar. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Youngster für Feyenoords U17 zum Einsatz. Zudem sammelte der Perspektivspieler schon fünf Einsätze für die niederländische U16-Auswahl.