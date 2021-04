El Clásico: Pressestimmen & Highlights

Real-Angreifer Karim Benzema sorgte in der 13. Minute mit einem sehenswerten Hackentor für die frühe Führung der Königlichen. In einer intensiv geführten Partie schummelte Toni Kroos vor der Halbzeit einen zweimal abgefälschten Freistoß aus rund 17 Metern zum 2:0 in die Maschen.

Im zweiten Durchgang gelang Verteidiger Óscar Mingueza der Anschluss. Kurz vor Spielende reklamierten die Katalanen nach einem Kontakt zwischen Martin Braithwaite und Benjamin Mendy vergeblich einen Elfmeter. Barça-Youngster Ilaix Moriba vergab in der Nachspielzeit die Riesenchance zum Ausgleich. Durch den Sieg übernimmt Real zumindest vorübergehend die Tabellenführung in La Liga.

Pressestimmen

L'Esportiu: „Zidane hat die beste Blume. Real Madrid besiegt Barça, indem es gut verteidigt, auf Konter spielt und sich mit Gil Manzano verbündet, der von einem möglichen Elfmeter von Mendy an Braithwaite nichts wissen will. Das Glück, das Kroos beim zweiten Tor hatte, hatte Ilaix Moriba in der 94. Minute nicht.“

Marca: „Madrid ist führend im Überleben. Barça bezahlte für seine defensive Großzügigkeit. Madrid entdeckte früh seine Stärken, und das taten sie mit Bravour.“