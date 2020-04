FC Chelsea: Lampards Wunschelf für die nächste Saison

Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive plant der FC Chelsea einschneidende Veränderungen. Dass das Verhältnis zwischen Schlussmann Kepa (25) und Frank Lampard nicht das beste ist, hat sich längst herumgesprochen. Der Blues-Coach gab zuletzt vermehrt Routinier Willy Caballero (38) den Vorzug. Am liebsten würde Lampard zur nächsten Saison eine neue Nummer eins installieren. Großes Interesse besteht an André Onana (24) von Ajax Amsterdam, der für 40 Millionen Euro zu haben wäre.

Auch links hinten soll sich etwas tun. Wunschspieler ist Ben Chilwell (23) von Leicester City. Als Alternativen hat Chelsea Nicolás Tagliafico (27) von Ajax Amsterdam sowie Alex Telles (27) vom FC Porto auf dem Zettel. In der Innenverteidigung und auch auf der Position des Rechtsverteidigers besteht dagegen ebensowenig Bedarf wie im stark besetzten Mittelfeld.

Ganz vorne plant der Londoner Klub umso größere Investitionen. Chelsea träumt von Philippe Coutinho, der nach seiner Leihe zum FC Bayern im Sommer zunächst zum FC Barcelona zurückkehren wird. Die Katalanen haben für den 27-Jährigen aber keine Verwendung. Aus diesem Grund und auch weil Coutinho von einer Rückkehr in die Premier League träumt, haben die Blues gute Karten. Die Verpflichtung von Hakim Ziyech wurde bereits eingetütet. Der 27-jährige Rechtsaußen kommt für 40 Millionen Euro aus Amsterdam.

Lampards Wunschelf für die Saison 2020/21