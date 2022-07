Augsburg: Angebot für spanischen Flügelstürmer

Der FC Augsburg befasst sich offenbar intensiv mit Iñigo Córdoba. Laut ‚as‘ haben die Fuggerstädter dem vereinslosen Flügelstürmer ein Angebot unterbreitet. Zuletzt stand der 25-jährige Linksfuß bei Athletic Bilbao unter Vertrag, die vergangene Spielzeit lief Córdoba allerdings auf Leihbasis für die Go Ahead Eagles auf.

Insgesamt konnte der Offensivakteur 87 Pflichtspiele in Spaniens höchster Spielklasse absolvieren, dabei gelangen ihm zwei Tore und zehn Vorlagen. Seine Saison in der Eredivisie war insgesamt etwas erfolgreicher. In 30 Partien schoss Córdoba neun Tore und legte einen Treffer auf – daher zeigen auch niederländische Erstligisten Interesse am Spanier.