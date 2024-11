Nach Tätlichkeit: Lange Sperre für Adamu

Der SC Freiburg muss in den kommenden drei Bundesligaspielen auf Junior Adamu verzichten. Der 23-Jährige wurde nach seiner Roten Karte wegen einer Tätlichkeit im Spiel gegen Borussia Dortmund (0:4) am vergangenen Wochenende vom Sportgericht des DFB gesperrt. Der Österreicher hatte in der Nachspielzeit der Partie BVB-Profi Waldemar Anton einen Ellenbogenschlag verpasst.

Adamu steht den Breisgauern in der Bundesliga somit erst wieder im Duell gegen den amtierenden Doublesieger Bayer Leverkusen (21. Dezember) zur Verfügung. Die Sperre gilt jedoch nicht für das Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld am 3. Dezember, dort kann der Stürmer für den SCF auflaufen. Der DFB bestätigt, dass der Spieler beziehungsweise sein Verein dem Urteil bereits zugestimmt haben, dieses ist somit rechtskräftig.