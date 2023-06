Hansa holt Hüsing erneut

Oliver Hüsing kehrt wohl zum zweiten Mal zu Hansa Rostock zurück. Nach Informationen der ‚Bild‘ war der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Arminia Bielefeld in wenigen Tagen ausläuft, am heutigen Mittwoch in Rostock, wo sowohl der Medizincheck als auch die Vertragsunterschrift auf dem Programm standen.

Für den 30-Jährigen wäre es bereits das dritte Engagement in der Hansestadt. In der Rückrunde der Saison 2014/15 spielte er ebenso schon einmal für Hansa wie auch zwischen 2017 und 2019.

