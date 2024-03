Mainoo jetzt doch für England nominiert

Kobbie Mainoo steht vor seinem Debüt für die englische Nationalmannschaft. Wie der nationale Fußballverband FA bekanntgibt, wurde das Juwel von Manchester United nun doch für die Three Lions berufen. Eigentlich war der 18-Jährige für die U21-Auswahl nominiert worden, nun ist er zum A-Team nachgereist.

Mainoo ist eine der größten Entdeckungen des englischen Fußballs in dieser Saison. Der Mittelfeldspieler hat sich innerhalb kurzer Zeit als Stammkraft in der Zentrale der Red Devils etabliert. Nun also der nächste große Schritt in seiner noch jungen Karriere.