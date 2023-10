Liverpool: Gravenberch verzückt Klopp

Nach seinem Premierentreffer im Trikot des FC Liverpool hat Sommer-Neuzugang Ryan Gravenberch ein dickes Lob von Trainer Jürgen Klopp eingeheimst. „Es ist offensichtlich, was für ein Talent wir verpflichtet haben“, freute sich der Reds-Coach nach dem 2:0-Sieg gegen Union SG in der Europa League, „er genießt die Situation und kommt Schritt für Schritt voran. Es ist wirklich toll zu sehen.“

Nach nur einem Jahr beim FC Bayern war Gravenberch diesen Sommer gegen eine Ablöse von 40 Millionen Euro an die Merseyside gewechselt. Während der niederländische Mittelfeldspieler in München nicht wie erhofft einschlagen konnte, soll es in Liverpool nun besser laufen. Bislang stehen rund 250 Spielminuten verteilt auf sieben Einsätze zu Buche.