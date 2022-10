Neuer Chelsea-Vorstoß bei Ronaldo?

Erlöst der FC Chelsea Cristiano Ronaldo aus dessen unbefriedigender Situation bei Manchester United? Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge erwägen die Verantwortlichen an der Stamford Bridge, sich im Januar um die Dienste des Portugiesen zu bemühen. Schon im Sommer war Ronaldo Thema bei den Blues, Ex-Trainer Thomas Tuchel blockierte allerdings einen Transfer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Inzwischen ist der Schwabe Geschichte bei Chelsea. Klub-Anteilseigner Todd Boehly, der als Ronaldo-Fan gilt und beste Kontakte zu dessen Berater Jorge Mendes pflegt, hat also einen CR7-Gegner weniger im Klub. Unklar bleibt allerdings, wie der neue Übungsleiter Graham Potter über Ronaldo denkt.

Wegweisendes Gespräch steht an

Auch ist offen, wie es für den 37-Jährigen bei Manchester United weitergeht. Zwischen Ronaldo und seinem Trainer Erik ten Hag steht ein Vieraugengespräch an, berichtet das Sportmagazin ‚The Athletic‘. Der Coach wolle seinem Altmeister dabei klarmachen, dass dieser nicht mehr die Rolle früherer Tage einnehmen, sondern regelmäßig – wie zuletzt – von der Bank kommen wird.

Ronaldo müsse sich in puncto Spielzeit flexibel zeigen. Bleibt die Frage, ob der launische Weltstar dazu bereit ist. Letztendlich wird davon abhängen, ob er sich nach Kabinenflucht und Suspendierung in die Mannschaft reintegrieren lässt – und ob es für United sinnvoll ist, die bis Sommer fixierte Zusammenarbeit über Januar hinaus aufrechtzuerhalten. Am Wochenende gingen beide Seiten jedenfalls auf vorsichtigen Kuschelkurs.