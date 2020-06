Kroos: Karriereende bei Real?

Toni Kroos möchte seine Karriere nach Ablauf seines bis 2023 laufenden Vertrags am liebsten bei Real Madrid zu Ende bringen. Im Interview mit dem Magazin ‚GQ‘ verrät der 30-Jährige: „Mein Wunsch ist schon, meine Laufbahn hier bei Real zu beenden.“ Einen Wechsel in die USA zieht der deutsche Nationalspieler definitiv nicht in Betracht: „Eher nicht, ich bin nicht der Typ dafür.“

Auch über seine Zeit nach der aktiven Laufbahn macht sich Kroos Gedanken. Dabei schließt er aus, als Cheftrainer zu arbeiten: „Denn dann komme ich wieder in das rein, was mich am aktuellen Fußball am meisten stört: dieses Reisen, wochenlang nicht zu Hause zu sein. Das will ich nicht.“ Im Nachwuchsbereich zu arbeiten ist für den ehemaligen Bayern-Star hingegen eine realistischere Option.