United verleiht Pellistri nach Alavés

Deportivo Alavés verstärkt sich für den Rest der Saison mit Facundo Pellistri (19) von Manchester United. Das Talent aus Uruguay wechselte im Sommer für 8,5 Millionen Euro von Peñarol zu den Red Devils und schließt sich nun per Leihe dem spanischen Erstligisten an. Dort soll der Flügelspieler Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten.

In Manchester kam Pellistri ausschließlich für das U23-Team in der Reserve Liga zum Einsatz. Dort gelangen dem flinken Techniker drei Tore und eine Vorlage in acht Partien.