Uniteds utopisches Preisschild für Jones

Phil Jones hat bei Manchester United keine Zukunft mehr, dennoch wollen die Red Devils ihren ausgemusterten Verteidiger nicht für kleines Geld abgeben. Laut der ‚Sun‘ ruft Manchester für den 28-Jährigen eine Ablöse von umgerechnet rund 22 Millionen Euro auf. Jones besitzt ein noch bis 2023 gültiges Arbeitspapier beim englischen Rekordmeister.

In der aktuellen Saison wurde der Nationalspieler der Three Lions (27 Länderspiele) nicht einmal in den Spieltagskader von Ole Gunnar Solskjaer berufen. Auch in der abgelaufenen Spielzeit lief es nicht wirklich besser für Jones. In lediglich zwei Premier League-Partien wurde der 1,85 Meter große Abwehrspieler eingesetzt.