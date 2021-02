Inter: Lautaro-Verlängerung vor dem Abschluss?

Die Vertragsverlängerung von Lautaro Martínez (23) bei Inter Mailand ist offenbar fast durch. Laut ‚Sportmediaset‘ wird der Argentinier einen neuen Kontrakt bis 2024 unterschreiben, der ihm jährlich 4,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen einbringt. Die in seinem aktuellen Vertrag verankerte Ausstiegsklausel von 111 Millionen Euro soll gestrichen werden. Eine Unterschrift werde gegen Ende des Monats erwartet, wenn die Vertreter des Spielers nach Italien kommen.

Martínez bildet mit Romelu Lukaku (27) das perfekt eingespielte Sturmduo bei den Nerazzurri und verbucht starke elf Tore und sechs Vorlagen aus 22 Ligaspielen in der laufenden Saison. Den Argentinier ohne festgeschriebene Ablösesumme an den Klub zu binden, hatte in den letzten Monaten oberste Priorität bei den Verantwortlichen.