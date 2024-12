„In Schalke-Bettwäsche geschlafen“: Grüger startet bei S04 durch

Max Grüger ist bei Schalke 04 die größte Überraschung der bisherigen Saison und will sich im neuen Jahr bei den Knappen unverzichtbar machen. Im Interview mit der ‚WAZ‘ zeigt sich der 19-Jährige hochzufrieden mit seiner bisherigen Spielzeit, sieht seine Entwicklung aber noch lange nicht am Ende: „Hätte mir jemand gesagt, dass ich so viele Startelf-Einsätze bekomme, hätte ich ihm wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber ich beschwere mich darüber natürlich nicht und bin sehr froh über diese Entwicklung. Ich will 2025 genau da weitermachen.“

Ursprünglich sollte das Schalker Eigengewächs im Sommer zugunsten von mehr Spielpraxis verliehen werden, überzeugte jedoch den damaligen Coach Karel Geraerts so sehr, dass er bleiben durfte. Am siebten Spieltag kam der Sechser gegen Preußen Münster (2:1) erstmals zum Einsatz und ist seitdem aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Die Belohnung: Kurz vor Weihnachten erhielt Grüger einen bis 2028 befristeten Profivertrag. Für den gebürtigen Gelsenkirchener, der seit der U8 bei den Knappen ist, ging ein Traum in Erfüllung: „Seit meiner Kindheit dreht sich fast mein ganzes Leben um Schalke. Ich hatte Poster von meinen Lieblingsspielern an der Wand – und habe tatsächlich in Schalke-Bettwäsche geschlafen.“