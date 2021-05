Costa in die Süper Lig?

Diego Costa (32) könnte vor einem Engagement in der Süper Lig stehen. Laut ‚Sabah‘ setzte sich Basaksehir in Person von Göksel Gümüsdag mit dem Stürmer in Verbindung, um alle Möglichkeiten eines Wechsels in die Türkei auszuloten. Außerdem informierte sich der Klubpräsident laut der türkischen Tageszeitung über Costas derzeitigen Fitnesszustand.

Seit Beginn des Jahres ist der 24-fache spanische Nationalspieler ohne Verein. Zuletzt lief Costa für Atlético Madrid auf, konnte dort aber nicht an die Leistungen aus seiner ersten Zeit bei den Rojiblancos anknüpfen und löste seinen Vertrag schließlich wieder auf. Gerüchte um eine bevorstehende Unterschrift bei Benfica Lissabon dementierten die Portugiesen vor einigen Wochen.