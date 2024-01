Fener kündigt Bonucci-Transfer an

Leonardo Bonucci wird wohl in Kürze seinen Vertrag bei Fenerbahce unterschreiben. Wie die Istanbuler mitteilen, wird der Innenverteidiger von Union Berlin am heutigen Mittwoch für weitere Verhandlungen in der Türkei eintreffen und den Medizincheck absolvieren. Laut Fabrizio Romano unterschreibt Bonucci einen kurzfristigen Kontrakt bis zum Saisonende.

Der 36-jährige Italiener war erst im Sommer von Juventus Turin in die Bundesliga gewechselt. Für Union kam Bonucci nur in zehn Partien zum Einsatz. Als möglichen Ersatz haben die Berliner nach FT-Infos unter anderem Kevin Vogt (32/TSG Hoffenheim) im Visier.