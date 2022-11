Emerys Plan bei Aston Villa

Unai Emery hat skizziert, was er bei seinem neuen Arbeitgeber vorhat. „Ich möchte einen neuen Weg hier kreieren. Ich möchte eine lange Zeit hierbleiben und jeden Schritt machen, der uns verbessert“, so der neue Trainer am Freitag. Villa und er hätten die selben „Träume und Ambitionen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Emery kam für sechs Millionen Euro Ablöse vom FC Villarreal zu Villa, um Steven Gerrard zu beerben. Dem Vernehmen nach hat er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben und damit den längsten Trainerkontrakt der Vereinsgeschichte.