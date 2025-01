VfB forciert Stiller-Deal

Der VfB Stuttgart arbeitet mit Hochdruck an der Vertragsverlängerung mit Angelo Stiller. „Wir sind in guten Gesprächen, auch schon des längeren in Gesprächen. Wir wollen natürlich in der Öffentlichkeit keine Absichten breittreten, sondern gehen an die Öffentlichkeit, wenn es konkreter wird. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler, natürlich ist das unser Ziel“, gibt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth gegenüber ‚Sky‘ zu Protokoll.

Stiller avancierte im vergangenen Jahr in Bad Cannstatt nicht nur zum Leistungsträger, sondern empfahl sich auch für die deutsche Nationalmannschaft. Im September gab der Mittelfeldregisseur unter Julian Nagelsmann sein Debüt mit dem Adler auf der Brust. An den VfB ist der 23-jährige Linksfuß vertraglich bis 2027 gebunden. Der FC Barcelona soll Interesse signalisieren.