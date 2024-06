BVB-Talent Bamba vor Bundesliga-Wechsel

Im Trikot von Borussia Dortmund reichte es für Samuel Bamba bislang nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Bundesliga. Das vielversprechende Talent aus den eigenen Reihen kam vorwiegend in der 3. Liga zum Einsatz und spielte dort für Dortmunds Zweitvertretung – mit mäßigem Erfolg (ein Tor, kein Assist). Nun erhält der 20-Jährige aber wohl die Möglichkeit, andernorts unter Beweis zu stellen, dass er doch zu Höherem berufen ist.

Der VfL Bochum erhält laut ‚Bild‘ den Zuschlag beim jungen Flügelstürmer. Da Bambas Vertrag Ende Juni ausläuft, wird der Wechsel ablösefrei über die Bühne gehen. Eigentlich wollten die Bochumer nach dem Klassenerhalt den Transfer von Christian Conteh (24) festzurren. Der pfeilschnelle Offensivspieler vom VfL Osnabrück wird der Boulevardzeitung zufolge aber nun nicht kommen. Stattdessen wird es Bamba.

Der Youngster wusste in der gerade abgelaufenen Spielzeit zumindest auf internationalem Parkett zu überzeugen. In der UEFA Youth League steuerte er zwei Tore und drei Assists in sieben Partien zum Erfolg seiner Mannschaft bei. Zukünftig muss er solche Leistungen aber auch im Herrenfußball nachweisen.